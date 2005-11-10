TMW Fiorentina, è fatta per Joao Mario dalla Juve: domani le visite mediche del portoghese

Definita, dopo giorni di trattative, l'intesa tra bianconeri e viola per l'approdo alla corte di Grosso del laterale ex Porto e Bologna.

La Juventus è partita per la tournée estiva in Asia e Australia, dove affronterà Chelsea, Inter e Palermo negli ultimi test prima dell'inizio della stagione. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, dalla quale spiccano due assenze legate al mercato. Oltre agli infortunati Thuram ed Ekhator, infatti, non sono partiti Vasilije Adzic e Joao Mario, entrambi in procinto di lasciare Torino. Il centrocampista montenegrino sembra destinato al Sassuolo, mentre il terzino portoghese ha finalmente chiuso con la Fiorentina.

Joao Mario alla Fiorentina, domani le visite

Joao Mario-Fiorentina, adesso ci siamo. La Fiorentina questa domenica ha riaperto con decisione i contatti con la Juventus fino a trovare l'intesa definitiva. L'affare, secondo quanto raccolto da TMW, si svilupperà sulla base di un prestito oneroso ad un milione, con diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni di euro. Domani sono previste le visite mediche del giocatore ex Porto e Bologna a Firenze.

Adzic verso il Sassuolo

Per Adzic il sorpasso decisivo del Sassuolo sul Cagliari è ormai completato. Il classe 2006 ha dato il proprio gradimento al trasferimento in Emilia, ritenendo quello neroverde il contesto ideale per trovare continuità e minuti dopo una prima stagione in bianconero. La formula su cui stanno lavorando i due club è quella del prestito con diritto di riscatto, anche se restano da definire gli ultimi dettagli economici.