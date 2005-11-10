Kolo Muani: "Juve, ho fatto di tutto per tornare. Ci ho provato in ogni sessione di mercato"

Le prime parole da neo attaccante bianconero del francese, finalmente tornato a vestire la maglia della Vecchia Signora dopo la parentesi del 2025.

L'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, è intervenuto ai canali ufficiali dei bianconeri per commentare il suo ritorno tanto atteso, finalmente ufficiale. Di seguito le dichiarazioni del francese ex PSG, già partito coi compagni per la tournée in Asia e Oceania.

Le parole di Kolo Muani

Cosa provi ad essere tornato alla Juventus?

"Finalmente ci sono riuscito. Sono contentissimo, mi sento sollevato. Era da tempo che desideravo tornare e il momento è arrivato. Penso che questa sia una storia non è finita e volevo portare a termine quello che ho iniziato, per cui ho fatto il possibile per tornare e voglio continuare a scrivere questa bella storia".

Hai fatto di tutto per tornare perché? Cos’hai trovato di speciale alla Juventus?

"La Juventus mi ha accolto come una famiglia, è una grande famiglia e i tifosi mi hanno trasmesso tanto affetto. Anche il club mi ha fatto sentire tanto affetto e io voglio ricambiarlo. Tutto questo mi ha fatto venire voglia di tornare e non l’ho mai nascosto. Dunque per me venire qui è stata una scelta logica".

Hai sempre pensato che questa storia non fosse finita?

"Sì. In ogni sessione di mercato ho cercato di tornare. Per me è stato logico venire qui per giocare ancora per la Juventus e segnare gol per i tifosi e il club".

Dopo 18 mesi che giocatore ritrova la Juventus?

"Un giocatore con ancora più voglia di segnare, di brillare e soprattutto vincere dei trofei".

Un messaggio per i tifosi…

"Ciao bianconeri, sono contentissimo di ritrovarvi e non vedo l’ora di rivedervi allo Stadium e soprattutto di segnare dei gol e alzare trofei insieme a voi. Ciao, ciao forza Juve".