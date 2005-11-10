Nuovo arrivo in mediana per il Foggia: definito l'ingaggio di Haoudi dalla Pro Vercelli

Editoriale di Enzo Bucchioni

Juve scatenata, dopo Kolo e Ala pronti altri quattro colpi. Zirkzee ha detto sì, scelto il portiere. Poi difensore e centrocampista. Il sogno Teo Hernandez. Inter, l’allarme di Chivu: serve l’esterno. Milan bloccato: Leao e altri tre da vendere