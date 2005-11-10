Nuovo arrivo in mediana per il Foggia: definito l'ingaggio di Haoudi dalla Pro Vercelli
Nuova avventura per Hamza Haoudi, che dalla Pro Vercelli passa al Foggia. Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Hamza Haoudi, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028.
Centrocampista/trequartista, nato a Lucca il 9 marzo 2001, Haoudi cresce calcisticamente nel settore giovanile del Livorno, con cui fa anche l’esordio tra i professionisti. Successivamente passa al Frosinone, club con cui colleziona presenze in Serie B prima di maturare un’importante esperienza in Serie C vestendo le maglie di Turris, Olbia e Pro Vercelli, mettendosi in luce per qualità tecnica e dinamismo sulla trequarti. In carriera vanta complessivamente oltre 100 presenze nei campionati professionistici italiani tra Serie B e Serie C, impreziosite da reti e assist fondamentali".