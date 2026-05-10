Allegri senza spiegazioni: "Nessuno si sarebbe mai immaginato un momento di difficoltà così"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto al termine di Milan-Atalanta 2-3, ha analizzato la prestazione deludente dei rossoneri ai microfoni di Milan Tv: "Sicuramente è un momento difficile. È inutile guardarsi indietro: abbiamo una settimana per preparare la partita di Genova. Ripartiamo dall'ultima mezz'ora dove abbiamo ritrovato il gol finalmente. Purtroppo abbiamo preso gol a inizio partita, per demeriti nostri. Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani".

Su Nkunku: "Bisogna avere lo spirito come quello dell'ultima mezz'ora. Sappiamo che sarà difficile perché a Genova non è mai semplice".

Sul destino nelle mani del Milan: "Assolutamente sì, ci sono momenti difficili ma nessuno se lo sarebbe immaginato un momento di difficoltà così. C'è solo da mettersi lì, lavorare e cercare di vincere la prossima partita".