Allegri, ci siamo: in 48 ore la firma con il Napoli. L'idea scenografica per la presentazione

Massimiliano Allegri è ormai prossimo a diventare anche ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. L'accordo formale dovrebbe concretizzarsi entro 48 ore, in concomitanza con la risoluzione del contratto che ancora - ma per poco - lega il tecnico al Milan fino al giugno del 2027.

L'agente dell'allenatore e l'amministratore delegato rossonero stanno definendo i dettagli della separazione per consentire la successiva firma del contratto triennale con la società partenopea. Il presidente De Laurentiis, attualmente negli Stati Uniti per assistere ad alcune partite del Mondiale, rientrerà nei prossimi giorni per formalizzare l'operazione. La presentazione ufficiale di Allegri sulla panchina azzurra è prevista a Dimaro all'inizio del ritiro estivo, con l'ipotesi di un evento in una malga tra le Dolomiti.

L'allenatore sta inoltre completando la definizione del proprio staff tecnico, che vedrà l'inserimento di collaboratori di fiducia come Landucci, Magnanelli e Borri. Resteranno invece nell'organico i confermati Abbruscato e Maiuri, già presenti nella precedente gestione societaria. Alcuni dei precedenti collaboratori di Allegri prenderanno invece strade diverse, trovando collocazione in altri club: Corradi alla Sampdoria, Filippi alla Fiorentina.