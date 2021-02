Almeyda: "Barella incredibile, Lautaro un talento. Sogno il ritorno di Moratti all'Inter"

vedi letture

Matias Almeyda, doppio ex di Inter e Lazio, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Ho il cuore diviso a metà, anche se i miei anni migliori li ho passati a Roma: stavo benissimo, in una squadra super. A Milano ho pagato la rottura di tibia e perone, ma comunque ho ricordi bellissimi in entrambe le città".

Il momento difficile per l'Inter?

"Tutto il mondo ha fatto passi indietro. E il calcio non poteva fare eccezioni. Ma in questa situazione sarebbe bellissimo se tornasse Moratti, un signore d’altri tempi che aveva l’Inter del cuore. È un po’ romantica come cosa, lo so, ma perché non pensarci?".

Lautaro, Correa e Barella?

"Se Lautaro non fosse un talento puro non sarebbe all'Inter. Ha tempo per completarsi. Correa sottovalutato? Forse sì, lui si trova in un centrocampo fortissimo: Leiva corre, Luis Alberto è tecnicissimo e Milinkovic è completo come pochi. È il reparto migliore della Lazio, che è da scudetto se trova continuità. Barella sta crescendo in maniera incredibile e ormai tutti ne parlano".