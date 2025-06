Ufficiale Siviglia, Almeyda torna da allenatore: l'ex centrocampista ha firmato fino al 2028

Il Siviglia ha raggiunto un accordo con Matías Almeyda (nato il 21 settembre 1973) per la nomina del tecnico argentino come nuovo allenatore per le prossime tre stagioni, a partire dal 1° luglio. Almeyda, 51 anni, nato ad Azul, ha iniziato la sua carriera da allenatore subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nella stagione 2011/12 con il River Plate , che ha riportato nella massima serie argentina dopo una stagione in seconda divisione, vincendo la cosiddetta Primera B Nacional. Ha anche iniziato la stagione 2012/13 con i Millonarios, squadra che ha allenato per 60 partite; poi ha allenato il Banfield fino al 2015, disputando un totale di 101 partite e ottenendo la promozione nel 2013/14.

Nella stagione 2015/16 si trasferì al CD Chivas Guadalajara in Messico, dove visse un periodo di successi durato tre stagioni - 147 partite in totale - e in cui divenne campione del torneo messicano di Clausura nel 2017 , due volte campione della Copa MX - Apertura 2015 e Clausura 2017 - e della Supercoppa 2015/16. Inoltre, fu incoronato campione della CONCACAF Champions League 2017/18 - per la seconda volta nella storia del club -, sconfiggendo in finale il Toronto FC.

Nel 2019, prima di fare il salto in Europa, Matías Almeyda ha iniziato un nuovo percorso nella MLS americana, in particolare con i San José Earthquakes, dove ha allenato fino al 2022, superando le cento partite (103). Nel 2022 il nuovo allenatore del Siviglia ha intrapreso un nuovo percorso nel Vecchio Continente, vincendo il campionato e la Coppa di Grecia con l'AEK Atene. Nelle due stagioni successive ha raggiunto il secondo posto, dietro rispettivamente a PAOK e Olympiacos. Nelle sue tre stagioni in Grecia, Almeyda ha guidato in 134 partite l'AEK, con un record di 80 vittorie, 24 pareggi e 30 sconfitte. L'argentino inizierà la sua seconda esperienza con il club del Nervion, dopo esservi arrivato come calciatore nella stagione 1996/97.