Altro rilancio della Fiorentina per Gudmundsson, nuovo rifiuto del Genoa. I dettagli

La Fiorentina continua a lavorare per regalare un nuovo esterno d'attacco a Vincenzo Italiano e nelle ultime ore il mirino viola ha puntato in maniera decisa su Albert Gudmundsson (26 anni) del Genoa. Il talento islandese è un vero e proprio pallino per il tecnico, ma la società ligure continua a fare muro e a chiedere 30 milioni di euro, condizioni che la Fiorentina non è attualmente in grado di soddisfare.

Nelle scorse ore comunque la società toscana ha operato un nuovo rilancio per avere il fantasista di nazionalità islandese: al Grifone è stata prospettata una ricca proposta da 20 milioni di euro più bonus nel corso della mattinata odierna, di fronte alla quale è comunque arrivato un rifiuto, un nuovo no, da parte dei liguri. La Fiorentina non molla la pista Gudmundsson, ma riuscire a mettere le mani sul classe 1997 sarà una missione non così agevole.