Ancora polemiche sul mancato rosso a CR7 in Cagliari-Juve: Calvarese e Chiffi verso lo stop

A distanza di 48 ore dalla sfida fra cagliari e Juventus, non si placano le polemiche riguardanti l'intervento di Cristiano Ronaldo sul portiere sardo Alessio Cragno. Per il Corriere dello Sport il regolamento non lascia margini interpretativi, il portoghese andava espulso per grave fallo di gioco. Di questo si starebbero convincendo anche i vertici arbitrali che proprio per questo motivo potrebbero prendere decisioni nei confronti di Calvarese (arbitro di campo) e Chiffi(VAR): entrambi, spiega il quotidiano, saranno "puniti" con lo stop per uno o più turni.