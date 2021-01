Arriva il rinnovo di Ranieri con la Sampdoria? "Non c'è problema, prima salvo la squadra"

Claudio Ranieri, intervenendo nel post-gara di Parma a Sky Sport, ha parlato anche di un suo possibile rinnovo di contratto con la Sampdoria, che ancora non arriva: "Ma non è un problema, se ne può parlare a marzo o aprile... Io sto bene, mi trovo bene a Genova. Sono contento se porto in salvo la squadra, per il contratto".