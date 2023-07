Arthur: "Ho un contratto con la Juventus e lo rispetto, ma magari in estate nasce qualcosa"

Arthur Melo, centrocampista di rientro alla Juventus dopo il prestito al Liverpool, ha rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo. Ecco di seguito alcuni dei passaggi più interessanti: "Sono stato sfortunato nell'ultima stagione, ma è tutto passato e mi sento molto meglio. Voglio tornare a giocare. A Liverpool ho passato momenti difficili, ma mister Klopp, il suo staff e i compagni mi hanno aiutato".

Si sente un giocatore più forte?

"Sì, credo di aver imparato molto, come ogni volta che lasci la zona di comfort. Anche l'infortunio mi ha aiutato".

E del Barcellona che ricordo ha?

"Tutto molto bello, conservo ottimi ricordi, tutti positivi. Della squadra di adesso parlo molto con Frenkie de Jong, Busquets e Jordi Alba (questi ultimi due hanno appena lasciato, ndr). Sono grandi amici per me, quando potevo vedevo le loro partite. Sono tifoso del Barca e non devo nasconderlo, ho un affetto speciale per loro".

Tornerebbe?

"Nel mondo del calcio può succedere di tutto, al Barcellona ho vissuto dei momenti veramente belli e lo stile di gioco mi favorisce. Quando sono arrivato la prima volta, ero troppo giovane. Ora sono un giocatore molto migliore".

Quanto conta l'aspetto mentale a questi livelli?

"Il 50%. Certo, deve lavorare tutto il corpo, ma anche il cervello è un muscolo. La testa va tenuta a posto, da un anno lavoro settimanalmente con un mental coach, per me è una parte essenziale. E potessi tornare indietro, inizierei a farlo da subito".

Ha un contratto con la Juventus fino al 2025, cosa la aspetta?

"Intanto tornerò a Torino, poi però il mercato è lungo e non so ancora cosa accadrà. Magari potrebbe nascere qualcosa di interessante sia per me che per la Juventus. Ho un contratto e lo rispetto, ma vedremo".

Andrebbe in Arabia Saudita?

"No, ho solo 26 anni, posso dare ancora molto. Voglio giocare al top, vincere trofei importanti in Europa e poi tornarmene in Brasile".

Andrebbe in una squadra di Liga con ambizioni europee, pure se non fosse il Barca?

"Sì, chiaro, sarebbe una buona opzione".

Come vedrebbe Ancelotti ct della Selecao?

"È un grande allenatore, che ha vinto molti titoli. Ho amici e colleghi che hanno lavorato con lui, mi dicono che è una persona fantastica. Non spetta a me ma penso sarebbe un ottimo allenatore per il Brasile".

Dove si vede tra tre anni?

"Tornato in nazionale, stabilizzato nelle prestazioni e giocando per una squadra importante".