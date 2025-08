Juventus, è Bremer il vero acquisto: il difensore oggi in campo per 45 minuti con la Reggiana

Gleison Bremer si prepara al rientro. La Juventus è pronta ad accogliere il difensore brasiliano, di fatto un "nuovo acquisto" per la prossima stagione. Il centrale infatti era ai box dallo scorso ottobre a causa di un bruttissimo infortunio al ginocchio. L'operazione, poi la riabilitazione hanno negato il campo all'ex Toro per una stagione intera. Adesso la luce in fondo al tunnel si inizia ad intravvedere e il numero 3 bianconero può tornare a saggiare il campo in un match in attesa che inizi la stagione.

Il messaggio sui social del difensore

Già nei giorni scorsi Bremer aveva espresso la sua soddisfazione per essere tornato in campo e attraverso i social aveva espresso la sua soddisfazione per essere tornato ad allenarsi su un terreno di gioco con il pallone. Il centrale infatti aveva scritto sul noto social network: "Mi è mancato il mio migliore amico di tutta la vita".

Un tempo in campo con la Reggiana

E l’opportunità si presenterà oggi. Questa mattina, calcio d’inizio alle ore 11, il giocatore tornerà al centro della difesa. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ovviamente non per un’intera partita ma verosimilmente per 45 minuti. Un primo passo verso il rientro definitivo. Con l'infortunio che è ormai alle spalle.