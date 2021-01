Asamoah quarto colpo del Cagliari. Ma nell'ultima settimana può arrivare anche il quinto

Il Cagliari non cambia strategia. E anzi, se possibile la rilancia. Nonostante una classifica da brivido il club sardo ha scelto di dare continuità alle idee estive. Ha scelto di blindare Eusebio Di Francesco nel momento più buio, un po’ per permettere al tecnico di lavorare senza ansie e un po’ per far assumere ai giocatori le proprie responsabilità. E come non bastasse, la società del presidente Giulini ha pure intrapreso una direzione ben precisa sul mercato andando a prendere giocatori chiesti o comunque adatti alle idee tattiche del suo allenatore.

E così dopo il ritorno di Radja Nainggolan e l’arrivo di Alfred Duncan dalla Fiorentina, la società sarda non si è fermata. Ha chiuso col Bologna lo scambio che ha portato sull’isola Arturo Calabresi, con Faragò a fare il percorso inverso. E, notizia fresca, sta per definire l’arrivo di Kwadwo Asamoah, svincolato di lusso sul mercato e profilo che insieme a Godin e al Ninja dovrà dare quella personalità in più ad un gruppo che sembra essersi perso. Ma le sorprese potrebbero non finire qua: perché nel caso in cui dovessero crearsi i giusti presupposti in questa ultima settimana di calciomercato, il Cagliari potrebbe chiudere anche per un altro centrocampista. Uno con piedi e idee da regista, uno che possa far partire l’azione e creare gioco. Uno come Pulgar della Fiorentina o Walace dell’Udinese. O, perché no, lo svincolato Schone. Se questa dovesse essere la strada, in uscita potrebbe esserci Oliva con destinazione Spagna o Germania. Ma in fatto di uscite attenzione anche a Leonardo Pavoletti: l’attaccante continua ad essere osservato speciale di tanti club di Serie A e chissà che di fronte ad un’offerta economica invitante anche lui non possa davvero lasciare la Sardegna…