Assenze e ultimi risultati: come arriva il Real Madrid alla sfida con l'Atalanta

L'ultimo ad arrendersi è stato Karim Benzema. Il Real Madrid di Zinedine Zidane affronterà stasera l'Atalanta in piena emergenza. Un'emergenza con cui i Blancos ormai convivono da inizio stagione, e che ha impedito al tecnico francese di avere tutti gli elementi a disposizione per gran parte di essa. Oltre al centravanti francese, mancheranno anche Federico Valverde, Sergio Ramos, Marcelo, Rodrygo, Dani Carvajal e ovviamente Eden Hazard. La profondità della rosa permette sicuramente di sopperire alle assenze, e i risultati conquistati negli ultimi tre mesi (soprattutto in campionato) lo dimostrano. Nelle ultime 14 partite di Liga, il Real ha perso solo una volta, con 11 vittorie e due pareggi. Un ruolino di marcia che ha consentito a Modrid e soci di accorciare le distanze sull'Atletico e staccare il Barcellona. Le uniche battute d'arresto nel 2021 sono arrivate in Copa del Rey e in Supercoppa:

Valladolid-Real Madrid 0-1

Real Madrid-Valencia 2-0

Real Madrid-Getafe 2-0

Huesca-Real Madrid 1-2

Real Madrid-Levante 1-2

Alcoyano-Real Madrid 2-1 d.t.s (Copa del Rey)

Athletic Club-Real Madrid 2-1 (Supercoppa di Spagna)

Osasuna-Real Madrid 0-0

Real Madrid-Celta Vigo 2-0