Aston Villa-Nottingham Forest, semifinale europea tutta inglese: non accadeva dal 2009
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Nottingham Forest e Aston Villa volano in semifinale di Europa League dopo aver eliminato rispettivamente Porto e Bologna.
Come evidenziato da Opta, le due squadre saranno le prime inglesi ad affrontarsi in una semifinale di una grande competizione europea dai tempi di Manchester United-Arsenal nella Champions League 2008-09.
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