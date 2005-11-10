Suzuki saluta la Serie A: né Juve né PSG, visite mediche in corso con l'Aston Villa

Il portiere giapponese dirà addio al Parma dopo due stagioni in gialloblù. Era stato vicino ai bianconeri e ai bicampioni d'Europa, entrambi affari sfumati

Zion Suzuki saluta definitivamente il Parma e la Serie A. Il portiere giapponese, vicino anche a Juventus e Paris Saint-Germain, ha infatti trovato nelle scorse ore l’accordo con l’Aston Villa e l’affare è ormai prossimo a diventare ufficiale.

Test in corso

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, infatti, Suzuki sta svolgendo in questi minuti le visite mediche di rito prima del trasferimento alla società di Birmingham, con la cui maglia affronterà la Premier League. Sarà il terzo campionato europeo, dopo la Pro League belga e ovviamente la Serie A italiana.

I dettagli

Le casse del Parma sorridono: arrivato nel 2024 dal Sint-Truiden per circa 8 milioni di euro, Suzuki frutterà 30 milioni di euro più 5 di bonus.