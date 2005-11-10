L'Atalanta compie 119 anni, Pagliuca: "Abbiamo un'identità straordinaria, da underdog"

In occasione dei 119 anni dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni ufficiali del club orobico il co-Chairman Stephen Pagliuca: "Mio nonno è nato in Italia 125 anni fa e sarebbe molto orgoglioso. L’Atalanta è una famiglia, per noi è una grande passione. Non c’è niente di meglio che andare alla New Balance Arena e vedere la squadra giocare".

E ancora: "L’Atalanta ha un’identità straordinaria, una piccola realtà capace di battere le grandi. E’ successo con il Chelsea, con il Liverpool. Per i tifosi è una passione autentica. E’ un’esperienza fantastica vedere i tifosi allo stadio. Quando penso all’Atalanta penso ai giovani calciatori, dai bambini di sei anni fino ai professionisti. E’ fantastico lavorare con la famiglia Percassi e vedere cosa ha costruito qui. L’Atalanta mi ha regalato enormi soddisfazioni professionali, soprattutto con la vittoria dell’Europa League, il coronamento di oltre cento anni di storia. Siamo grati ai nostri tifosi, sono stati decisivi nel successo sul Dortmund della scorsa stagione. L’Atalanta è un’istituzione per Bergamo".