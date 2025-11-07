TMW Atalanta, Pagliuca e gli obiettivi: "Cercheremo sempre di finire tra le prime 4 in campionato"

"Marsiglia-Atalanta è stata una grande partita, abbiamo meritato di vincere". Parla così Stephen Pagliuca, co-chairman americano della Dea, in occasione Football Business Forum in SDA Bocconi: "Abbiamo cominciato con tanti infortuni e ci siamo dovuti affidare ai giovani. Ora stanno tornando e penso che possiamo fare bene".

Sul passaggio di consegne in panchina tra Gasperini e Juric: "Sta andando molto bene, ovviamente il nuovo allenatore deve ambientarsi, ma Juric è un tecnico fantastico. Pensiamo al resto della stagione”

Obiettivi stagionali - "Cercheremo sempre di finire nelle prime quattro in campionato. Penso che abbiamo una delle rose più profonde in Italia, tanti dei giovani più importanti e proveremo ad andare il più avanti possibile in Champions”

Il 4° posto come obiettivo concreto - "Sempre, siamo qui per questo e per provarci".

Atalanta e stadio - "Hospitality, parcheggi, vicinanza ai tifosi. La famiglia Percassi ha fatto un lavoro fantastico nel rinnovare e ammodernare lo stadio".