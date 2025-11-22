Atalanta, de Roon: "Ci prendiamo la responsabilità per come sono andate le ultime partite"
TUTTO mercato WEB
Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, a pochi minuti dalla sfida di campionato sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Più gol, più entusiasmo, non possiamo sbagliare l'atteggiamento come abbiamo fatto col Sassuolo. Oggi dobbiamo fare una grande partita, con grinta e cuore".
Cosa non è andato con Juric nelle ultime partite?
"Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, le ultime partite sono state sotto il nostro livello. In questi giorni abbiamo provato ad alzare ritmo ed entusiasmo, cercheremo di mettere tutto in campo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile