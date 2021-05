Atalanta, Gosens nel mirino di Juve, Inter e Leicester. Degli inglesi l'unica offerta ufficiale

Prima ancora della fine del campionato le sirene del mercato si sono accese su Robin Gosens dell’Atalanta. Il tedesco piace sia in Italia che in Europa, ma al momento nessuna pista ha preso corpo. Come riporta FcInterNews per quanto riguarda la Serie C il laterale mancino piace a Inter e Juventus, alla ricerca di un nuovo titolare per la corsia esterna, mentre in Premier League rimane vivo l’interesse del Leicester che la scorsa estate dal club orobico ha già prelevato Timothy Castagne e che al momento è l’unica società che ha presentato un’offerta ufficiale ritenuta bassa dalla dirigenza bergamasca.