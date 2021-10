Atalanta-Lazio 1-2. Al 92' gioco fermo per il lancio di oggetti dei tifosi di casa. Colpito Reina

In pieno recupero gioco che si ferma per il lancio di oggetti dalla curva dell’Atalanta nei confronti del portiere della Lazio Pepe Reina appena ammonito per perdita di tempo dall’arbitro Guida.