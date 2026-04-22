Atalanta-Lazio, occhio al cartellino: sono 5 i giocatori diffidati. In tre partono titolari

Atalanta e Lazio alle ore 21:00 si giocano la possibilità di andare a sfidare l'Inter in finale di Coppa Italia il 13 maggio allo stadio Olimpico. Questa sera alla New Balance Arena ci si aspetta una contesa sudata e di grande intensità, ma alcuni dei protagonisti annunciati dovranno fare attenzione a non ricevere un cartellino giallo, pena la squalifica per l'ultimo atto e una storica finale che sarebbe quindi persa.

Sono 5 in tutto i giocatori coinvolti in Atalanta-Lazio sui quali pende la diffida e la maggioranza fanno parte della squadra di casa. Sono 3 i diffidati per la Dea, e forse non a caso due di loro partono dalla panchina: Mario Pasalic e Isak Hien non sono inseriti nell'undici di partenza di mister Palladino. C'è invece Maarten De Roon, perno insostituibile nella mediana degli orobici.

Non fa calcoli invece Sarri, che schiera dal primo minuto entrambi i calciatori in diffida della sua Lazio. D'altronde difficile per il tecnico biancoceleste pensare di poter fare a meno di due perni della difesa come Mario Gila e Nuno Tavares, in un'occasione tanto importante.

Atalanta-Lazio inizia alle ore 21:00 alla New Balance Arena: segui la sfida con TMW, clicca qui. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski, Krstovic.

LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.