Atalanta, nessuno presente come De Roon. L'olandese: "Difficile trovare le parole"
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Marten De Roon uomo simbolo dall'Atalanta, oggi più che mai. Questo pomeriggio, in occasione della sfida casalinga contro il Verona vinta con il punteggio di 1-0, il centrocampista olandese ha giocato la partita n° 436 in nerazzurro, diventando il recordman di presenze nella storia della Dea. Traguardo storico, per uno dei capisaldi dello straordinario ciclo di Gasperini e che sta facendo la differenza anche con Palladino alla guida.
Grandi celebrazioni al Gewiss Stadium per De Roon che, dopo il successo ai danni degli scaligeri, ha espresso le sue emozioni tramite un post sul suo profilo Instagram: "Difficile trovare le parole.. un giorno indimenticabile e unico, come il nostro legame. Grazie a tutti per l’affetto"
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