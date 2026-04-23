Atalanta, de Roon: "Fa male uscire così dalla Coppa Italia, dobbiamo voltare pagina"
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Marten de Roon, capitano dell'Atalanta, affida al suo profilo Instagram il suo pensiero dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio:
"Fa male uscire così, ma abbiamo il dovere di voltare pagina.
Dopo una buona prestazione come ieri, abbiamo l’obbligo di affrontare questo finale di stagione con la massima ambizione.
Voglio ringraziare voi tifosi, meritavate un esito diverso. Non ci dimenticheremo della vostra spinta domenica allo stadio, quella di ieri al nostro arrivo e durante tutta la partita".
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