Atalanta, De Roon: "Pareggio giusto, è un buon punto. Coppa Italia? Siamo carichissimi"
Marten De Roon, capitano dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma: "Siamo lontani dal quarto posto, indietro in classifica e dobbiamo sperare che le altre sbaglino".
Come valuti questo pareggio?
"Oggi è stato un buon punto, ci è mancato l'ultimo passaggio nelle transizioni contro una squadra forte come la Roma. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto".
Carnesecchi fa la differenza?
"Carnesecchi è un ragazzo splendido, con tanta fame. Non deve prendersela per il piccolo errore contro la Juve. Ci ha salvato tante volte e sta facendo una stagione straordinaria. In questo momento, è uno dei migliori portieri in Italia".
Come arrivate alla semifinale di Coppa Italia?
"Ci arriviamo carichissimi, ci sono arrivato tre volte anche se poi non è andata bene ma mercoledì metteremo tutto in campo".