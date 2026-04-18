Atalanta, De Roon: "Pareggio giusto, è un buon punto. Coppa Italia? Siamo carichissimi"

Marten De Roon, capitano dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma: "Siamo lontani dal quarto posto, indietro in classifica e dobbiamo sperare che le altre sbaglino".

Come valuti questo pareggio?

"Oggi è stato un buon punto, ci è mancato l'ultimo passaggio nelle transizioni contro una squadra forte come la Roma. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto".

Carnesecchi fa la differenza?

"Carnesecchi è un ragazzo splendido, con tanta fame. Non deve prendersela per il piccolo errore contro la Juve. Ci ha salvato tante volte e sta facendo una stagione straordinaria. In questo momento, è uno dei migliori portieri in Italia".

Come arrivate alla semifinale di Coppa Italia?

"Ci arriviamo carichissimi, ci sono arrivato tre volte anche se poi non è andata bene ma mercoledì metteremo tutto in campo".