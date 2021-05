Atalanta, Percassi: "Proveremo a migliorare la squadra. Ilicic valore aggiunto, Muriel incedibile"

vedi letture

Intervistato da L'Eco di Bergamo, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi parla così del mercato della Dea: "Proveremo a migliorare la squadra. Ho chiesto un paio di inserimenti, come l'estate scorsa con Romero e Pessina. Confermare i big? Se si creano condizioni irrinunciabili un sacrificio si può fare. Non incassare e spendere non è equilibrato. Ma se qualcuno parte lo sostituiremo nel modo adeguato, a prescindere dagli inserimenti. E poi il mister non vuole 30 giocatori, proveremo a migliorare i titolarissimi. Io prenderei subito un difensore. Tomiyasu? Non faccio nomi, vado in astratto".

Ilicic partirà?

"Josip in questo momento è un valore aggiunto dell'Atalanta"

E Miranchuk?

"Per me restano tutti. Muriel, Zapata, Ruslan. Incedibili".