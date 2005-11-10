Atalanta show per 30' ma il Venezia prova a riaprirla: Dea avanti all'intervallo 3-1

Mezz'ora di grande Atalanta che va all'intervallo sul Venezia con un vantaggio rassicurante, sebbene la squadra di Stroppa abbia trovato la forza di accorciare il divario: 3-1 per i nerazzurri dopo la prima frazione di gara.

Sarri vara il 4-2-3-1

Il 4-2-3-1 che Maurizio Sarri ha deciso di varare sta portando i suoi frutti con il quartetto offensivo ben sorretto da Kessie ed Ederson e le fasce laterali che danno una mano accompagnando l'azione offensiva.

Krstovic show nella prima mezz'ora: due reti e un assist

Partita che si mette nei binari sperati per l'Atalanta praticamente subito: dopo 6' il risultato è di 2-0 per le reti di Kessie e Krstovic. L'ivoriano torna al gol con la Dea dopo 10 anni e lo fa pure bello: un pallonetto su Stankovic dopo essere stato servito in profondità da Krtovic. Il montenegrino poi trova la gioia personale raccogliendo un corner dalla destra di Elmas e trasformandolo in gol con un bel colpo di testa. Sempre Krstovic fa il 3-0 al 30' con azione nata da un pallone recuperato da Bellanova, proseguito con Rowe che si fa respingere il tiro da Stankovic ma ecco il centravanti che è pronto a raccogliere la ribattuta e a segnare con la punta.

Hainaut riaccende la speranza del Venezia

Il Venezia riesce a rialzare la testa al 37': cross dalla sinistra di Sagrado, Zappacosta buca l'inserimento sull'out opposto di Hainaut che ringrazia e di testa supera Carnesecchi.