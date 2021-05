Atalanta, Toloi a rischio per la finale di Coppa Italia a causa di una lesione al flessore destro

vedi letture

Brutte notizie per l'Atalanta, che rischia di dover chiudere la stagione senza uno dei suoi elementi più importanti: Rafael Toloi, peraltro entrato nel giro della Nazionale di Roberto Mancini da poco, ha infatti rimediato una piccola lesione al flessore destro ed è in forse anche per la finale di Coppa Italia contro la Juventus del prossimo 19 maggio. In casa Atalanta ci si augura di riuscire a riaverlo per le ultime gare dell'anno.