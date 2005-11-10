Atalanta-Venezia, i convocati di Stroppa: in 4 tornano in lista. Ancora out Mazzocchi
Gaetano Mocciaro
Sono 28 i giocatori convocati dal tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa per la Giornata 6 di Serie A Enilive, che vedrà il Venezia affrontare l’Atalanta, domani alle ore 18:30 alla New Balance Arena.
Tornano Basic, Schingtienne e Dagasso. Recupera anche Haps, out Mazzocchi, Bella-Kotchap, Busio e i lungodegenti Adorante, Sverko e Franjic
PORTIERI: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Alessio Pozzi, Filip Stankovic.
DIFENSORI: Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Juan Jesus, Thierry Rendall Correia, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
CENTROCAMPISTI: Toma Basic, Lorenzo Berardi, Matteo Dagasso, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.
ATTACCANTI: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.