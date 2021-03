Atalanta, Zapata: "Inter ha valori importanti in avanti come noi. Partita bella da giocare"

L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Inter: "Ora c'è questa partita poi la Champions League. In campionato andiamo partita dopo partita. Sappiamo che ogni gara è fondamentale per la nostra classifica. Quella di oggi è importante e dovremo essere pronti in campo per cercare di vincere".

Come si tenta di battere questa Inter?

"E' una bella squadra, lo sta dimostrando. Ha valori forti davanti. Dobbiamo stare attenti nella fase difensiva poi anche noi abbiamo dei valori in avanti".

Lukaku-Lautaro?

"Sono una coppia in forma. Lo stanno dimostrando in campionato poi c'è Sanchez che sta facendo bene. E' un attacco con valori alti, ma anche noi li abbiamo. Sarà una partita bella da giocare".