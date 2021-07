Avrà difficoltà con Lotito? Sarri: "Spero di no. Vengo da esperienze non facili coi presidenti"

Avrà difficoltà nel rapporto con il presidente Lotito? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio che oggi ha risposto così: "Speriamo di no, è anche abbastanza grosso, avrei difficoltà a tenerlo. Penso di avere un buon rapporto, vengo da esperienze non facili con alcuni presidenti".

Clicca QUI per la conferenza stampa di Maurizio Sarri.