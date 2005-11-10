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L'avvocato di Leao: "Il piano era lasciare il Milan a fine mercato, a prescindere dal Galatasaray"

L'avvocato di Leao: "Il piano era lasciare il Milan a fine mercato, a prescindere dal Galatasaray" TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
ieri alle 21:08Serie A
"Avevamo messo in chiaro fin da subito - continua Antonio Leo - che la nostra decisione sarebbe arrivata a fine mercato per ragioni di opportunità".

Dall'entourage di Rafael Leao si è tornati a parlare dell'addio al Milan avvenuto in estate e della scelta di unirsi al Galatasaray. Intervistato nel corso di un workshop organizzato da Sportitalia, l'avvocato dell'attaccante portoghese Antonio Leo ha dichiarato come la loro volontà fosse sempre stata quella di lasciare il club rossonero negli ultimi giorni di mercato.

Queste le sue parole: "In queste trattative la cosa essenziale è avere un piano. Il nostro piano era comunque quello di decidere a fine mercato, indipendentemente dal Galatasaray o da un'altra squadra: tutte le parti in causa erano a conoscenza di questa volontà. Per cui noi, fin dall'inizio, avevamo detto che la nostra decisione sarebbe arrivata a fine mercato per una serie di ragioni, anche di opportunità. Capite bene perché, negli ultimi giorni di mercato succede di tutto".

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