Badelj dopo il derby: "Amarezza per il pareggio, ma il Genoa ha fatto un passo in avanti"

"Resta l'amarezza dopo il loro pareggio, non vuol dire che non hanno meritato il pari ma questa volta come possesso e pericolosità abbiamo fatto un passo in avanti. Prendiamoci il punto e ripartiamo". Parla così Milan Badelj a Genoa Channel dopo l'1-1 con la Sampdoria: "Gioco come riesco, a volte esagero perché non sempre riesco a fare quello che vorrei. Cerco sempre di servire la palla nel migliore dei modi al mio compagno. Oramai io gioco sempre così". Domenica c'è la Roma: "Sarà una gara di altissimo livello contro una squadra che vorrà essere padrona del gioco. Sarà un bel test per noi. Sarà un bel passo avanti portare a casa un risultato positivo".