Ballardini torna sul ko e sulle scelte contro l'Inter: "Doveva riposare chi non ce la faceva"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa post derby di Genova, finito 1-1, Davide Ballardini ha parlato anche delle scelte della gara contro l'Inter persa per 3-0. "Mi piace che parliate di passo falso perché abbiamo giocato contro l'Inter. Il Genoa si è meritato questo suo commento ma se lo è meritato per le prestazione che aveva fatto in precedenza e per i risultati che aveva ottenuto. A Milano siamo andati e non avevamo alternative, dovevamo far riposare dei giocatori che non ce la facevano a giocare due partite ogni tre giorni. Dopo la partita contro l'Inter questa sera si è visto il Genoa solito. Il Genoa compatto, il Genoa chiaro e che per tutti è difficile da incontrare".