Balotelli: "Mourinho deve prendersi le sue responsabilità da uomo. Non ci sono solo gli elogi"

vedi letture

Mario Balotelli dice la sua sulla corsa Champions. Senza peli sulla lingua, come suo solito, l'ex attaccante della Nazionale ha parlato delle big del nostro campionato e ha sparato a zero sulla Roma e in particolare sul suo allenatore Mourinho. Queste le sue parole a TvPlay: "La Roma deve lottare per il quarto posto? Sì, ma ci sono anche altre squadre attrezzate come Inter, Milan, Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Comunque credo che parlare troppo di problemi a inizio campionato sia ingiusto. È troppo presto.

Conte al posto di Mourinho? "Non so, è un tipo di domanda a cui non riesco a rispondere".

La Roma è più forte della Juve? "Tra i giocatori della Roma solo uno giocherebbe nei bianconeri, Lukaku”.

Mourinho? "Dico sinceramente, alcune volte dovrebbe prendersi delle responsabilità da uomo. Come si prende gli elogi, è giusto anche prendersi le responsabilità”.