Esclusiva TMW Baraclough, il ct dell'Irlanda del Nord che condannò l'Italia di Mancini: "Pressione sugli azzurri"

L'ultima volta che Italia e Irlanda del Nord si sono incrociate è stato il 15 novembre 2021, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Si giocava a Belfast, non bastò il 73% di possesso palla: per la strenua difesa avversaria ne venne fuori uno 0-0 che sancì il primo posto della Svizzera nel girone e l'inferno dei playoff per gli azzurri guidati allora da Roberto Mancini. Il resto è storia, con la Macedonia del Nord a completare la frittata.

In panchina per l'Irlanda del Nord c'era allora Ian Baraclough, tecnico inglese che guidò la squadra a cavallo fra il 2020 ed il 2022. "Il mio amico Vialli venne a congratularsi per la 'masterclass di difesa all'italiana', a fine partita", racconta Baraclough a TuttoMercatoWeb.com.

Ci racconta meglio di quel ricordo che la lega a Vialli?

"È qualcosa di molto speciale per me. Conoscevo Gianluca da prima di quella sfida. A fine partita, nonostante la Svizzera avesse appena costretto l'Italia a passare dai playoff venne da me a dirmi che ci eravamo prodotti in una prestazione difensiva di assoluto livello. In pieno stile italiano. Un grande orgoglio per me sentire quelle parole da uno del suo calibro, anche se mii dispiace che a causa di quella partita l'Italia vide sfumare la qualificazione".

L'Irlanda del Nord può eliminare l'Italia, secondo lei?

"Penso che l'Italia sia la chiara favorita per andare avanti, un po' per tante cose, come il pedigree nel calcio, la storia, il valore dei giocatori, la grandezza del Paese. Ma in mia opinione in una partita così, da dentro o fuori e con la possibilità che finisca ai rigori, può succedere di tutto. L'Irlanda del Nord ha ovviamente la possibilità di farcela a fermare gli azzurri come facemmo noi, pur partendo largamente sfavorita".

Come arriva a questa partita la squadra di O'Neill?

"Ci sono alcuni giocatori chiave che mancano anche nell'Irlanda del Nord: Conor Bradley del Liverpool e Dan Ballard del Sunderland, due che giocano regolarmente nella Premier League inglese. Due assenze pesanti. Il calcio in Irlanda del Nord negli ultimi anni ha prodotto diversi talenti interessanti e dunque le possibilità di passare il turno ci sono".

Gattuso ha parlato di una squadra pericolosa sui piazzati: quali sono i punti di forza maggiori di questa squadra?

"L'aspetto fisico è uno dei punti di forza, assolutamente, così come la capacità di complicare il gioco degli avversari e di avere grande intensità. Alcuni giovani calciatori hanno aggiunto freschezza, entusiasmo ed energia. Penso ad Isaac Price del West Bromwich, una bella sorpresa negli ultimi due anni in mezzo al campo. E sui calci piazzati, come dice Gattuso, è una squadra molto pericolosa. Ha le armi per far male agli azzurri".

È sorpreso dalla crisi vissuta dal calcio italiano e dalla Nazionale Italiana in questi anni?

"L'Italia ha vinto l'Europeo nel 2021, dopo quel successo è stata eliminata dalla Macedonia del Nord alle qualificazioni del Mondiale successivo. Quella sconfitta ha messo ancora più pressione nei giocatori che hanno rappresentato l'Italia da allora. L'Italia è una delle squadre di maggior successo della storia e non è facile per chi scende in campo far fronte all'aspettativa di media e tifosi, quando si entra in un periodo duro. Ogni sconfitta dell'Italia fa sempre notizia a livello mondiale, nel calcio".