Esclusiva TMW Qui Irlanda del Nord, l'ex ct Baraclough: "Playoff con l'Italia? Ricordo le parole di Vialli..."

Oggi alle 13 si terrà il sorteggio dei playoff per il Mondiale 2026. Fra le quattro possibili squadre che l'Italia potrebbe incontrare della quarta fascia, c'è anche l'Irlanda del Nord, già incontrata degli azzurri nel percorso di Qualificazione in vista dell'ultima Coppa del Mondo.

Ian Baraclough, ex commissario tecnico dell'Irlanda del Nord (pur essendo inglese) a cavallo fra il 2020 ed il 2022, si esprime così ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com sulla possibilità di incontrare Donnarumma e compagni:

"Penso che uno spareggio Italia-Irlanda del Nord sarebbe uno spettacolo grandioso. Tanti giovani giocatori si sono fatti strada dopo che li ho fatti debuttare e non sarebbe una partita facile per l'Italia. Ho bei ricordi della nostra ultima partita contro l'Italia (0-0) quando Roberto Mancini era in panchina insieme al mio amico Gianluca Vialli. Vi abbiamo impedito di andare ai Mondiali in quell'occasione. Il commento di Gianluca in seguito è stato che avevamo dato vita a una masterclass difensiva in stile italiano!".