Barrow apre, Mandragora chiude. Bologna-Torino 1-1 con due gioiello a decidere il match

Bologna-Torino 1-1

Marcatori: 25’ Barrow, 58’ Mandragora

Tre punti per consolidare la posizione in classifica, alla caccia del decimo posto finale, oppure conquistare la vittoria per allungare a tre la striscia di successi consecutivi e allontanarsi dalla zona retrocessione. Per questo motivo Sinisa Mihajlovic e Davide Nicola hanno schierato la formazione migliore con i granata che sono comunque stati costretti a rinunciare a Sirigu sostituito da Milinkovic-Savic. Il match a sorpresa, però, inizia con una sostituzione: dopo cinque minuti di gioco Noco Dominguez del Bologna rimane fermo a terra a causa di un infortunio al ginocchio destro. Al suo posto entra Baldursson. Per quanto riguarda il gioco tocca al Torino gestire le operazioni per i primi minuti tanto che la prima occasione arriva dopo un’iniziativa personale di Verdi, ex di turno, fermata dalla retroguardia felsinea. Sempre il 24 tenta di nuovo un’incursione in avanti pochi minuti dopo. La risposta dei padroni di casa arriva al 17’ con Orsolini che tenta la conclusione dai 16 metri. Palla che termina alta. Al 24’ azione tutta di prima dei granata: sponda di Zaza per Verdi, che pesca Belotti con una palla-laser. Errore sotto porta del Gallo che, solo davanti a Skorupski, calcia addosso al portiere rossoblù. Sul ribaltamento di fronte, però, arriva il vantaggio del Bologna che colpisce con Musa Barrow. Il gambiano su una ripartenza scatta in profondità; Soriano alza la testa, vede il compagni in corsa e lo serve. L’ex Atalanta arriva al limite dell’aerea e batte Milinkovic-Savic. Barrow torna a farsi vedere una decina di minuti dopo con una conclusione dalla lunga distanza che termina, però, alta. Al 42’ occasionissima per il pareggio del Torino, ancora con Verdi. Azione manovrata lungamente dai granata sulla destra fra Singo e Rincon col pallone che arriva al 24: controllo perfetto e palla che finisce fuori di un soffio alla sinistra della porta difesa da Skorupski. La frazione termina praticamente qui fra due squadre che si equivalgono e un match deciso finora dall’unica vera occasione vista al Dall’Ara.

La seconda frazione inizia con gli stessi effettivi ma soprattutto con il medesimo dinamismo. Al 49’ Toro ad un passo dal pareggio con Belotti che riaperte in contropiede, palla in area per Zaza che calcia in diagonale trovando la deviazione strepitosa di Skorupski. Due minuti dopo altra occasione su calcio d’angolo con Bremer che stacca bene di testa trovando, però, la deviazione sfortunata di Belotti. Al 55’ triplice cambio per il Bologna: dentro Schouten, Svanberg e De Silvestri che prendono il posto di Poli, Baldursson e Dijks. Al 58’ arriva il pareggio del Torino con Rolando Mandragora che trova un gol spettacolare di controbalzo da fuori area sugli sviluppi di un calcio piazzato. Da notare che il centrocampista ex Udinese è un mancino puro e la rete arriva con l’atro piede. Al 65’ primi cambi anche per Nicola con Baselli che prende il posto di Verdi e Andalsi di Rodriguez. Altre i sei minuti ed escono anche Belotti e Rincon per far spazio a Sanabria e Lukic. All’83’ esce Sansone per far spazio a Skov Olsen. La lista dei cambi dimostra come di occasioni limpide nei minuti successivi all’1-1 non ve ne sono. Così come in quelli che portano al triplice fischio con tanti ribaltamenti di fronte ma poche occasioni vere. Un pareggio, questo, che non risolve le situazioni di classifica di nessuna delle due formazioni ma che comunque continua a mantenere positivo il rendimento nelle ultime giornate. Col Torino che sarà costretto a lottare fino alla fine per la salvezza.