Bayern, Rummenigge conferma Zirkzee al Parma: "Speriamo che segni molti gol"

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha confermato la cessione di Joshua Zirkzee al Parma a Sky Sports in Germania: "Speriamo che segni molti gol. Non era soddisfatto questa stagione mentre l'anno scorso la situazione era diversa. Ha dato un contributo importante per il titolo vinto in Bundesliga l'anno scorso".