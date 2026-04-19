Bazzani: "L'Inter è la più forte quando è al top, ma manca chi 'stappa' le partite"

Intervenuto negli studi di DAZN, l'ex calciatore Fabio Bazzani ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Cagliari, soffermandosi sulla crescita recente della squadra guidata da Cristian Chivu.

Secondo Bazzani, il cambio di passo è arrivato dopo la sosta: “È scattato qualcosa, l’Inter ha capito che doveva dare l’accelerata decisiva. È venuto fuori l’orgoglio dei leader e dei campioni”. Una consapevolezza che si è tradotta in prestazioni di alto livello: “Tre partite impressionanti. Quando è concentrata ed è in condizione, questa squadra è oggettivamente la più forte”.

Nonostante ciò, l’analisi evidenzia un piccolo margine di miglioramento: “È difficile migliorare una squadra così, ma manca forse quel giocatore capace di ‘stappare’ le partite bloccate, quello che inventa quando il ritmo è basso”.

Infine, un elogio individuale per Federico Dimarco, protagonista di una stagione di altissimo livello: “La sua continuità tecnica è stata strepitosa”. Un rendimento che conferma la solidità dell’Inter, sempre più vicina ai propri obiettivi stagionali.