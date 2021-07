Bellerin ha chiesto la cessione all'Arsenal. L'Inter è la prima scelta del terzino spagnolo

vedi letture

Hector Bellerin vuole andare via. Il terzino spagnolo, riporta 'Sky', ha chiesto all'Arsenal la cessione e ha nell'Inter la sua prima scelta. Le parti in questi giorni sono al lavoro per un accordo sulla formula del contratto: il club nerazzurro, per il momento, non s'è spinto oltre il prestito con diritto di riscatto, i gunners vorrebbero invece l'inserimento dell'obbligo, magari al verificarsi di determinate condizioni.