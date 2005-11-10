Bendtner: "Sarebbe interessante vedere Hojbjerg alla Juve". Poi ricorda: "Conte un grande"

Nicklas Bendtner torna a parlare della sua esperienza alla Juventus. Arrivato in prestito dall'Arsenal nel 2012-2013, ha collezionato 11 presenze complessive senza trovare la via del gol, prima che un grave infortunio agli adduttori lo costringesse a saltare gran parte del girone di ritorno. Nonostante il contributo limitato sul campo, Bendtner ha conquistato però lo scudetto con la squadra allenata da Antonio Conte, condividendo lo spogliatoio con campioni come Gianluigi Buffon e Alessandro Del Piero. "È stato fantastico, erano alcuni dei migliori giocatori che l’Italia abbia mai prodotto. Erano anche persone fantastiche. Purtroppo, a dicembre ho subito un infortunio di lunga durata, ma mi sono davvero, davvero goduto il mio periodo lì. Avevamo anche un grande allenatore come Antonio Conte, che era ed è tuttora un tecnico fantastico", ha ricordato al sito di Gianluca Di Marzio.

Bendtner si inchina a mister Conte

Proprio mister Antonio Conte è stato uno dei temi centrali dell'intervista. Bendtner ha spiegato cosa rendesse speciale il tecnico salentino e perché la sua mentalità fosse orientata esclusivamente al successo: "Dicono che non sia mai felice? (ride, ndr) Secondo me era molto felice! Scendeva in campo con un solo obiettivo in mente: vincere. Voleva vincere più di ogni altra cosa. Il calcio è uno sport in cui tutto ruota attorno alla vittoria, quindi posso capirlo sotto ogni punto di vista. Nella maggior parte dei club in cui è andato, ha vinto. Cos'altro volete? Volete qualcuno che faccia sempre felici i media perché dice questo o quello? È una persona che ha una propria personalità, ma posso solo dire che è un grande allenatore e una brava persona".

Bendtner approva il possibile colpo Hojbjerg per la Juve

Non è mancato infine un giudizio sul possibile approdo del suo connazionale Pierre-Emile Hojbjerg alla Juventus: "Ha fatto molto bene in Inghilterra, ora gioca in Francia con il Marsiglia ed è il capitano della nazionale. La Juventus è chiaramente in fase di ricostruzione e sarebbe interessante vederlo lì. Ma rispetto a quando c'ero io, oggi è tutto molto diverso".