Caso Vinicius-Prestianni, Infantino: "Scioccato e rattristato. No a ogni discriminazione"

La UEFA ha ufficializzato l’apertura di un procedimento disciplinare in seguito ai presunti episodi di discriminazione verificatisi durante il playoff di Champions League 2025/2026 tra il Benfica e il Real Madrid.

L’organo di governo del calcio europeo ha affidato a un ispettore etico e disciplinare il compito di accertare quanto accaduto, con particolare riferimento alle accuse avanzate da Vinícius Jr. nei confronti di Gianluca Prestianni. L’attaccante brasiliano del Real Madrid ha infatti denunciato di aver ricevuto un insulto a sfondo razzista (“mono”, ovvero “scimmia”) nel corso della partita.

A seguito della segnalazione, il direttore di gara ha attivato il protocollo UEFA contro il razzismo, disponendo la momentanea sospensione dell’incontro. Ora spetterà all’indagine chiarire dinamica e responsabilità dell’episodio.

Questo il commento del presidente della FIFA Gianni Infantino

“Sono rimasto scioccato e profondamente rattristato nel vedere il presunto episodio di razzismo ai danni di Vinícius Júnior durante la partita di UEFA Champions League tra Benfica e Real Madrid.

Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel nostro sport e nella società: è necessario che tutte le parti coinvolte intervengano e chiamino a rispondere i responsabili.

Alla FIFA, attraverso il programma Global Stand Against Racism e il Players’ Voice Panel, siamo impegnati a garantire che giocatori, ufficiali di gara e tifosi siano rispettati e tutelati, e che vengano adottati provvedimenti adeguati quando si verificano episodi di questo tipo. Mi congratulo con l’arbitro François Letexier per aver attivato il protocollo antirazzismo utilizzando il gesto convenzionale con le braccia per fermare la partita e affrontare la situazione.

La FIFA e il mondo del calcio esprimono piena solidarietà alle vittime di razzismo e di qualsiasi forma di discriminazione. Continuerò sempre a ribadirlo: No al razzismo! No a ogni forma di discriminazione!”