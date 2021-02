Benevento, Caldirola: "Ritrovare lo spirito di gruppo per arrivare alla salvezza"

vedi letture

"Siamo consapevoli che stiamo attraversando un momento non semplice, abbiamo subito tanti gol nelle ultime settimane e questa cosa è in controtendenza rispetto a quanto accadeva fino a metà girone d'andata. Fa un certo effetto parlare di scontro diretto a cospetto di un Bologna che ha qualità e grande tradizione. All'andata fu una sfida strana e intensa, ricca di capovolgimenti di fronte e che vincemmo a fatica. Sarebbe importante ripetersi anche stasera. Ci aggrappiamo alla forza del gruppo e allo spirito battagliero che ci ha portato in serie A e che deve spingerci a mantenere la categoria". Così Luca Caldirola ai microfoni di Sky pochi minuti prima di scendere in campo per la sfida tra Bologna e Benevento.