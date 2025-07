Ufficiale Benevento, innesto d'esperienza in difesa: dall'AlbinoLeffe ecco Borghini

Serie C

Oggi alle 19:51 Serie C

Dopo quattro stagioni all’AlbinoLeffe, dove ha collezionato 133 presenze con 115 reti, per il difensore Borghini ci sarà una nuova esperienza in Serie C con la maglia del Benevento. Il club sannita ha infatti annunciato il suo acquisto con la seguente nota:

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il difensore centrale Diego Borghini per le sue prestazioni sportive. Il calciatore, classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà al Club sannita fino al 30 giugno 2027”.

Il calciatore vanta una lunga esperienza in terza serie dove ha vestito anche le maglia di Tuttocuoio (19 gare), Gavorrano (28 presenze) e Arezzo (46 partite con quattro gol).