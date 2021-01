Benevento, Depaoli si presenta: "Trattativa durata poco, c'è stato subito il lieto fine"

Parlando in conferenza stampa quest'oggi, Fabio Depaoli parla così della sua nuova avventura in Campania, avendo sposato la causa del Benevento: “Sono stato bene a Bergamo e ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo ai miei ex compagni per questo girone di ritorno. Chiaramente ho avuto poco spazio perché il gruppo nerazzurro è pieno di campioni, ma sono pronto a ripartire coi colori giallorossi. Quando ho saputo dell'interessamento del club sannita, non ho esitato. La trattativa in effetti è durata poco. Dopo qualche giorno c'è stato subito il lieto fine. Quando c'è un progetto importante non si può che accettare di buon grado. Benevento è una bella piazza e si sta ritagliando un ruolo di rilievo in questa serie A. Ho avuto la fortuna di ritrovare vecchi compagni di squadra come Hetemaj, Caprari e Barba, tutti mi hanno parlato bene dell'ambiente e della società”.