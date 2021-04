Benevento, gioia Inzaghi: infermeria vuota. Fondamentale il recupero di Letizia

Dopo settimane di emergenza, in cui alcuni calciatori sono stati costretti a giocare fuori ruolo o in condizioni non ottimali, finalmente mister Inzaghi può disporre di quasi tutto l'organico. Un'ottima notizia per il Benevento che, al completo, ha già dimostrato di potersi confrontare a testa alta con tutti e di proporre un calcio più propositivo ed offensivo. Contro il Sassuolo ci sarà anche Iago Falque, elemento sul quale società e dirigenza hanno investito molto in estate senza mai poterne ammirare potenzialità e prestazioni. Ma la notizia più importante riguarda Gaetano Letizia, uno dei terzini più interessanti della serie A costretto a mordere il freno due volte proprio quando il suo nome veniva insistentemente accostato alla Nazionale di Roberto Mancini. Non è un caso che il Benevento sia calato e abbia iniziato a subire tanti gol quando il difensore napoletano è rimasto ai box. Anche a scopo precauzionale è partito dalla panchina con il Parma, col Sassuolo invece tornerà ad essere il padrone della fascia formando con Depaoli, Glik e Tuia un quartetto affidabile e complementare. L'unico elemento in dubbio resta Gabriele Moncini, cui annata non è stata fortunatissima. La dirigenza, tuttavia, disse no a tante offerte in inverno proprio per ribadirgli stima e fiducia incondizionata.