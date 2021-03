Benevento, gli esperti caricano i giovani. Confronto prima della partenza per La Spezia

vedi letture

Lo 0-3 maturato ieri sera contro il Verona al "Vigorito" non ha scalfito le certezze di un Benevento apparentemente in caduta libera, ma saldamente padrone del proprio destino. Il vantaggio sulla terzultima si è assottigliato e il Torino deve recuperare teoricamente due partite, ma i giallorossi hanno un calendario che consente di dormire sonni tranquilli. E' questo il concetto su cui hanno battuto mister Inzaghi e i calciatori più esperti all'interno dello spogliatoio, il modo migliore per trasmettere serenità ai più giovani e per non caricare eccessivamente lo scontro diretto di La Spezia in programma sabato pomeriggio alle ore 15. Il difensore Kamil Glik e il veterano Pasquale Schiattarella hanno incoraggiato tutti i compagni, ricordando i sacrifici fatti e i risultati ottenuti anche in tempi recenti contro big del calibro della Roma, tra l'altro in emergenza e in inferiorità numerica. "Non siamo diventati scarsi improvvisamente, in serie A ci può stare un momento difficile. Sappiamo quanti sacrifici abbiamo fatto, andiamo a vincere il nostro scudetto" in estrema sintesi il discorso fatto dai leader alla squadra che, per la gara del "Picco", perde nuovamente Gaetano Letizia per un infortunio che preoccupa e non poco. In giornata verrà diramato il primo bollettino medico, si teme una ricaduta che lo costringerebbe a saltare quasi tutte le restanti partite. Al suo posto ci sarà Barba, al rientro dopo aver scontato il turno di squalifica.