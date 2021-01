Benevento, il club non ha perso le speranze per Pinamonti. Zaza è la prima alternativa

vedi letture

Benevento a caccia di una punta in questa sessione di mercato. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il club sannita non ha perso le speranze per Andrea Pinamonti, ma il ds Foggia valuta alternative. Su tutti Simone Zaza del Torino.