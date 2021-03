Benevento, il sindaco Mastella: "Squadra in ripresa. Strano vedere la Fiorentina in basso"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna dedica uno spazio a Clemente Mastella, sindaco di Benevento, con un'intervista interessante dal titolo seguente: "Fa effetto vedere i viola così giù. Le difficoltà di Rocco sono quelle di Diego". Il primo cittadino analizza la sfida di oggi: "Fino ad anno scorso la Fiorentina era la mia seconda squadra dopo il Napoli, ma adesso le auguro di salvarsi solo dopo aver perso qua. Contro lo Spezia ho visto una squadra in ripresa e un Gaich convocato pure dall'Argentina Under 23". Quando poi gli chiedono se si aspettasse le difficoltà che sta incontrando il club toscano lui spiega come una società con quella storia meriterebbe altro e che gli fa un certo effetto: "Ma il calcio è fatto di differenze troppo evidenti, lo si vede anche in Europa. Commisso si sta scontrando con questa realtà. Sugli stadi e le strutture c'è una mentalità falsamente legalista, non si può ridurre tutto a una questione giuridica ed osservare con sospetto l'imprenditore di turno". Chiosa finale sull'amico Diego Della Valle: "Ha ceduto la Fiorentina per tirare il fiato. Andrea ha sofferto la situazione che si era venuto a creare e gestire il club così a lungo è stato molto faticoso".